Что происходит на стадионе «Металлург» в Новокузнецке. ФОТО: страница Сергея Кузнецова в соцсетях.

В Новокузнецке вовсю идет ремонт стадиона «Металлург», расположенного возле Арены кузнецких металлургов. Как сейчас выглядят помещения стадиона, показал глава города Сергей Кузнецов.

Ремонт стадиона начался осенью 2020 года, и уже сейчас почти готов основной конструктив, а это - 30 процентов от общего объема всех запланированных работ. На сегодняшний день подрядчик заменил всю систему коммуникаций на современную и отвечающую требованиям безопасности.

- Строители столкнулись с определенными сложностями, когда демонтировали старые покрытия - в конструкции здании обнаружились дефекты, - рассказал Сергей Кузнецов. - Они приложили все свое профессиональное мастерство, чтобы решить данные вопросы.

Так, строители заменили теплоузел, установили новые окна, сантехнику, систему вентиляции. На втором этапе ремонта им предстоит сделать современное покрытие и завершить прочие работы.

Также Сергей Кузнецов отметил, что после ремонта стадион станет одной из составляющих спортивного кластера, который создается в Новокузнецке.