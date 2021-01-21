Кузбасские пожарные спасли четырех человек из горящего дома. ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В Ленинск-Кузнецком городском округе произошло возгорание в одной из квартир пятиэтажного дома. Пожарно-спасательная бригада из 16 человек и пяти единиц техники успешно его ликвидировала.

На момент прибытия пожарных десять жильцов дома самостоятельно эвакуировались. Четыре человека с верхних этажей не смогли выбраться, и им потребовалась помощь. Спасатели успешно спустили их по лестничным маршам, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В ходе спасательной операции был обнаружен и потушен источник возгорания в квартире на пятом этаже. Пожар поглотил 17 квадратных метров пространства. Обгорели мебель и бытовая техника. По словам специалистов, предварительная причина возгорания - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.