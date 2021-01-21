За сутки в Кузбассе увеличился прирост новых случаев коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки увеличился прирост новых случаев коронавируса. Всего выявлено 111 заболевших, в то время, как двое суток назад, их было 109.

По данным оперативного штаба на утро 21 января, общее число заболевших в области с начала пандемии достигло 28 374 человек. Выздоровели 176 пациентов. Таким образом, в Кузбассе 25 752 человека вылечились от коронавируса.

Вновь за сутки выросла печальная статистика - скончался еще один пациент.

- У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Киселевске, - сообщили подробности в штабе.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2117 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3186 человек.