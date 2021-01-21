Кузбассовец убил сожительницу за немытые полы Фото: Асхат БАРДЫНОВ

В октябре прошлого года 40-летний ленинск-кузнечанин выпивал спиртное вместе с 37-летней сожительницей. После попойки пара отправилась спать.

Когда мужчина проснулся, он обнаружил, что собутыльница спит на грязном полу. Он решил, что в доме необходимо прибраться и попытался разбудить женщину. Однако, та не просыпалась, так как была все еще пьяна. Мужчину это сильно разозлило. В порыве гнева он несколько раз ударил собутыльницу по спине и выволок ее на лестничную клетку в надежде, что она проснется от холода.

Весь день женщина не приходила в себя. Ночью мужчина решился вызвать «скорую помощь». Приехавшая бригада констатировала смерть женщины и вызвали следователей. Приехавшие судмедэксперты выяснили, что причина смерти – сочетанная травма груди и живота. Мужчина не стал отрицать свою вину.

Следователи уже завершили расследование и направили все материалы на рассмотрение в суд. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, убийце грозит наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.