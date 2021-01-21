На 8 миллионов рублей оштрафованы коллекторы в Кузбассе в 2020 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2020 году коллекторские агентства оштрафованы на сумму свыше 8 миллионов рублей. Всего приставами было рассмотрено 696 обращений граждан.

Из полученных обращений от жителей с жалобами на действия коллекторов 408 были в отношении юридических лиц, включенных в государственный реестр, 211 - в отношении микрофинансовых организаций, 84 в отношении кредитных организаций, 34 в отношении иных лиц.

Всего сотрудники отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью таких организаций составили 146 протоколов о нарушениях. В 35 случаях организации оказывали на людей психологическое давление, в 27 случаях имели место факты передачи данных должника третьим лицам, еще в 27 – нарушение частоты взаимодействия, иными словами, слишком частые звонки и сообщения. В 13 случаях зафиксировано нарушение времени взаимодействия, в 11 - введение должника и иных лиц в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства и др.

-Судами вынесено 124 судебных акта о назначении административного наказания в отношении коллекторов и микрофинансовых организаций. Общая сумма назначенных организациям штрафов составила более 8 миллионов рублей, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области.