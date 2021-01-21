Россияне не стали экономить на новогоднем праздничном столе: Россельхозбанк

Напротив, общая сумма трат россиян в продуктовых магазинах в декабре 2020 года выросла на 12 процентов год к году. При этом изменились приоритеты при выборе новогодних подарков: расходы на ювелирные украшения и одежду в структуре карточных расходов в последний месяц прошлого года сократились на 19 процентов и на 4 процента, при этом траты на бытовую технику и электронику увеличились до 23 процентов. По мнению экспертов Россельхозбанка, вирусные изменения: переход на дистанционный формат во многих сферах жизни: образование, работа, досуг, - скорректировали выбор россиян в пользу практичных, актуальных подарков. К таким выводам пришли эксперты Банка проанализировав статистическую информацию по карточным расходам клиентов РСХБ в преддверие новогодних каникул.

В общем объеме декабрьских расходов держателей карт банка доля трат в продуктовых магазинах осталась неизменной: она совпала с аналогичным показателем 2019 года и составила 43 процента. Так же как объем расходов, увеличилось количество транзакций на 5 процентов и средний чек покупки - на 7 процентов.

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