Избитый и ограбленный в Кемерове 15-летний подросток получил компенсацию от своего мучителя Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кемерове 15-летний подросток, который был избит и стал жертвой ограбления, получил компенсацию морального вреда от своего мучителя. С соответствующим иском в суд обращался прокурор.

В прокуратуру Кировского района города обратилась мать 15-летнего подростка и сообщила, что ее сына ограбили. Инцидент произошел еще в мае прошлого года. На улице на школьника напал неизвестный мужчина, схватил за шею, а затем ударил головой. Потом нападавший похитил у мальчика телефон и скрылся. Однако остаться безнаказанным у него не получилось, так как мужчина был найден и отдан под суд. Тот назначил в качестве наказания два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Как отметили в прокуратуре области, закон помимо уголовной ответственности предусматривает и гражданскую.

- Преступными действиями был причинен моральный вред. Ребенок испытал сильную физическую боль, испугался за свою жизнь и здоровье, замкнулся в себе. После произошедшего он спит только с включенным светом, боится оставаться дома один. Длительный период времени не выходил один на улицу, боялся вновь встретиться там с преступником, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с этим прокурор Кировского района в суде потребовал взыскать компенсацию морального вреда, причиненного мальчику. Суд иск удовлетворил и взыскал в пользу ребенка 20 тысяч рублей.