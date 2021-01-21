В Кемерове в 2021 году построят продолжение улицы Институтской

В Кемерове в 2021 году построят продолжение улицы Институтской. После этого она должна связать между собой Сосновый бульвар и проспект Кузбасский.

Строительства участка улицы Институтской в Рудничном районе, который позволит, минуя проспект Шахтеров, выезжать на Кузбасский проспект, автомобилисты ждали давно. И вот в этом году участок будет построен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили в администрации города, улица Институтская будет продлена на 633,06 метра. Участок будет двухполосным, ширина каждой из полос - 3,5 метра. Проектом предусмотрено строительство проезжей части, вынос и переустройство инженерных сетей, попадающих в границы работ, установка наружного освещения и светофора на пересечении с проспектом Кузбасским. Также будут обустроены пешеходные тротуары с пандусами, благоустроена прилегающая территория, сделана закрытая сеть ливневой канализации.

Положительное заключение Госэкспертизы на проект уже получено.