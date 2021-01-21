Глава СК России Бастрыкин назначил проверку в кузбасском управлении после жалобы сироты. Фото: СУ СК России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении кузбасского управления после жалобы сироты. Она прозвучала во время приема граждан в формате видеоконференц-связи.

В ходе приема девушка из Кузбасса сообщила главе федерального ведомства о том, что ее незаконно сняли с очереди на жилое помещение.

- Девушка обратилась за помощью в следственные органы СК России по Кемеровской области, однако те формально подошли к ее обращению, - сообщили в пресс-службе СУ СК России.

Александр Бастрыкин жестко раскритиковал подчиненных за неисполнение поручений центрального аппарата СК России в области защиты жилищных прав сирот. Также он потребовал предоставить ему конкретные данные по ситуации в регионе. В ходе видеоконференц-связи было озвучено, что на 1 января 2020 года в очереди на жилье стояли более девяти тысяч сирот, но в течение года квартиры получили только 805 человек. Таким образом, обеспечено квартирами только 11 процентов стоящих в очереди лиц.

- Александр Бастрыкин отметил, что как минимум есть признаки халатности со стороны должностных лиц, а задача следственных органов России - разбираться в причинах неосвоения оставшихся бюджетных средств, изучать, на какие цели они идут, а также проверять - все ли купленные квартиры переданы сиротам, - отметили в федеральном ведомстве.

Сейчас в отношении руководства следственного управления СК России по Кемеровской области назначена служебная проверка.