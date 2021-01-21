-43 градуса: в Кузбассе резко похолодает

-43 градусов: В Кузбассе резко похолодает Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на предстоящие дни в Кузбассе. В регионе вновь резко похолодает - в этот раз до -43 градусов.

В пятницу, 22 января, ночью по области ожидается -15… -20, местами по югу -7… -12. Днем воздух прогреется до -10… -15 градусов, в некоторых районах будет даже -2… -7. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, кое-где с порывами до 13 метров. Днем пройдет небольшой, местами умеренный снег.

В субботу ночью столбики термометров покажут -17… -22 градуса, на отдельных территориях возможно похолодание до -29. Днем ожидается -16… -21, местами по югу будет -9… -14. Ветер сменит направление на западное и наберет скорость 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров. Ночью местами пройдет небольшой, по югу в отдельных районах умеренный снег. Днем также возможен небольшой снег, кое-где метели.

В воскресенье, 24 января, ощутимо похолодает. Ночью синоптики прогнозируют -27... -32 градуса, по северу температура упадет до -38, а вот по югу будет теплее - всего -19… -24. Днем ожидается -22… -27, по югу -15… -20. Юго-западный ветер будет усиливаться до 13 метров в секунду. Местами в эти сутки пройдет небольшой снег.

Первый день следующей рабочей недели, 25 января, и вовсе обещает быть отчаянно морозным. Ночью на термометрах жители увидят -33… -38 градусов, местами до -43. Днем ожидается -28… -33, на отдельных территориях области до -38. День пройдет преимущественно без осадков.