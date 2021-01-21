Известный ютубер приехал в Кузбасс. Фото: eric_davidich/ Instagram

Скандально известный блогер Эрик Давидыч с более чем 4 миллионами подписчиков на YouTube решил приехать на горнолыжный курорт Шерегеш. Об этом он сообщил в своих сторис в Instagram.

Накануне блогер спросил у своих подписчиков, кто из них бывал в Новокузнецке и кто планирует туда отправиться завтра. Спустя несколько часов Давидыч опубликовал сторис из аэропорта кузбасского города.

Оттуда в Шерегеш блогер отправился на машине. Во время поездки он записал еще пару сторис, отметив красоту окружающего пейзажа:

«Крайне красивая дорога, на крайне красивой машине, которая не скрипит», - говорит он на записи.

Давидыч планирует отдыхать на курорте три дня. Блогер признается, что не умеет кататься на лыжах, но постарается что-то сделать. Кроме того, он рассказал, что подписчики могут приехать к нему в Шерегеш, чтобы пообщаться и сфотографироваться.

СПРАВКА «КП»

Эрик Давидыч, настоящее имя которого Эрик Китуашвили, автор канала smotraTV на YouTube с 4,12 миллионами подписчиков. Блогер выпускает ролики на автомобильную тематику. В 2016 году Давидыч был арестован за мошенничество на пять лет, в 2018-м он вышел на свободу досрочно.