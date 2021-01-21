Новый крытый каток в Кемерове готов более чем наполовину. Фото: Илья Середюк/ Instagram

В Кемерове более чем наполовину готов крытый каток, который строится в Рудничном районе. Ход работ на строящемся объекте оценил глава города Илья Середюк.

Мэр совершил объезд строящихся объектов областного центра и, в том числе, посетил строящийся недалеко от кардиоцентра крытый каток. Сейчас здесь уже завершены работы по сборке каркасов стен, укладке кровли, монтажу металлоконструкций и плит перекрытия.

Строители продолжают устанавливать в здании оконные блоки и монтировать систему отопления. Параллельно ведется устройство наружной сети теплоснабжения.

«Ввод объекта в эксплуатацию планируется к 300-летию Кузбасса, во втором квартале этого года, - написал Илья Середюк в своем Instagram.

Он уточнил, что в ледовом комплексе будет расположено отделение спортивной школы №6 по хоккею и фигурному катанию. Также здесь будут работать зал аэробики, тренажерный зал и прокат коньков.