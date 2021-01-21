Кузбасс получил автобусы на 260 миллионов рублей. Фото: Пресс-служба АПК

В Кузбассе продолжается активное обновление автопарка общественного транспорта. Недавно регион получил еще 31 новый автобус общей стоимостью 260 миллионов рублей в рамках программы «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса», сообщают в администрации Кемеровской области.

Машины оборудованы современными приборами контроля режима труда и отдыха водителей, спутниковой навигацией, устройствами вызова экстренных служб и автоматическими системами пожаротушения. Кроме того, новые автобусы меньше вредят экологии - они работают на дизельном топливе класса «Евро-5».

В регион направили 15 городских и восемь пригородных и междугородных автобусов. Они будут распределены между 14 кузбасскими городами. До конца первого квартала 2021 года ожидается около 300 новых машин:

«До конца первого квартала ожидаем около 300 новых машин. В результате к празднованию 300-летия автопарк региона обновится на 60 процентов», - приводит слова Сергея Цивилева сайт администрации правительства Кузбасса.