В Кемерове отец держал 11-летнего сына прикованным цепью к гире Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кемерове отец в качестве воспитательных мер держал 11-летнего сына прикованным цепью к гире. И это далеко не единственный воспитательный метод со стороны родителя.

В областном центре вынесен приговор в отношении 52-летнего мужчины, который издевался над своим ребенком. Убежденный, что учит сына жизни, в период с 2017 по октябрь 2018 года он регулярно избивал мальчика. Любой проступок школьника карался ремнем, а если сын задерживался на улице после 18.00, то мужчина привязывал его ногу цепью к гире.

- Так как родители злоупотребляли спиртным, мальчик часто ждал на улице, когда они заснут, и только затем заходил в квартиру, иногда это было поздно вечером. О преступлении стало известно после того, как родители заявили о его безвестном исчезновении, когда мальчик заигрался на улице, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Когда ребенка нашли, тот признался, что отец его бьет, а также рассказал о других истязаниях. Со следствием отец сотрудничать отказался и своей вины не признал. Во время предварительного расследования мальчик находился в социальном учреждении, сейчас он вернулся домой, а семья поставлена на контроль. Самому же главе семейства назначен год лишения свободы условно с испытательным сроком также в один год.