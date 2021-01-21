В самый теплый день недели Кузбасс заметет снегом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В самый теплый день на неделе Кузбасс накроет снегом. В связи с этим ГИБДД предупреждает водителей об осторожности.

По информации синоптиков, в пятницу, 22 января, на территории Кузбасса ночью ожидается температура -15... -20 градусов, местами -7… -12. Днем будет -10… -15, а местами -2… -7. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, кое-где с порывами до 13 метров. И днем, и ночью будет идти снег.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными и осторожными. Необходимо учитывать дорожные и погодные условия при выборе скорости, безопасной дистанции до впереди идущих машин и бокового интервала.

- Помните о том, что на заснеженной дороге, а также в гололед снижается сцепление колес с покрытием дороги, увеличивается тормозной путь. Избегайте резких маневров, которые могут привести к потере управления, - напомнили в областной дорожной полиции.

Проявлять бдительность стоит и пешеходам. Переходить проезжую часть следует только в разрешенных местах.

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