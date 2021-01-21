В Кузбассе женщина притворилась спящей, чтобы вернуть свои вещи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе женщине пришлось притвориться спящей, чтобы вернуть свои вещи. Она проснулась, когда вор проник в ее квартиру.

Ночью в беловскую полицию обратилась 48-летняя местная жительница. Она рассказала сотрудникам отдела «Бабанково» о краже.

Когда потерпевшая спала, в ее квартиру через окно проник грабитель. Он старался двигаться бесшумно, однако у него не вышло. Хозяйка проснулась и стала наблюдать за вором, притворяясь спящей. Когда неизвестный покинул квартиру, женщина обратилась в полицию.

Потерпевшая детально описала грабителя, и полицейские смогли быстро его обнаружить. Им оказался 21-летний местный житель. Вор украл у хозяйки мобильный телефон и деньги. Ущерб оценили в семь тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело за кражу. Преступнику грозит наказание до шести лет лишения свободы. Сотовый и часть денег удалось вернуть владелице.