Глава Киселевска объяснил ситуацию с подземными пожарами. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram

Глава Киселевска Максим Шкарабейников объяснил ситуацию с подземными пожарами. О текущем положении дел он рассказал губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву в ходе личной встречи.

Максим Шкарабейников и Сергей Цивилев обсудили подготовку Киселевска к областному Дню шахтера, столицей которого город выбран в 2021 году. Как отметил мэр, в числе других задач одна из главных - решить экологические проблемы, на которые жаловались киселевчане.

В ходе встречи глава региона поинтересовался ситуацией в поселке Подземгаз. Максим Шкарабейников сообщил, что сейчас там продолжается мониторинг почвы, отклонений по температуре и газу нет.

О горящей земле сообщали властям и жители Тугайского Лога. Здесь земля отсыпана глиной, и также ведется постоянный мониторинг. В дальнейшем этот участок планируется рекультивировать.