В Кузбассе осудили водителя за смерть трех человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе водитель осужден за смерть трех человек. свою вину в содеянном мужчина полностью признал.

Новокузнецкий районный суд поставил точку в уголовном деле в отношении 37-летнего жителя Новокузнецкого района. В конце 2019 года он двигался на своем автомобиле Chevrolet по дороге Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол, где столкнулся с грузовиком Scania. В результате аварии трое пассажиров легкового автомобиля – две женщины и мужчина - скончались на месте еще до прибытия медиков.

Как было установлено в дальнейшем в ходе следствия, мужчина не выбрал безопасную скорость движения с учетом дорожных и погодных условий. В результате он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Автомобилист дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

-Суд, изучив материалы дела, назначил ему два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, осужденный лишен права управления транспортными средствами на два года и шесть месяцев. Также он обязан выплатить по иску одной из потерпевших сторон 1 миллион рублей, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.