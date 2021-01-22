В кемеровском УЕЗТУ рассказали о состоянии печек в общественном транспорте Фото: Алексей ФОКИН

В Управлении единого заказчика транспортных услуг города Кемерово рассказали о состоянии печек в общественном транспорте. Вопрос их исправности волнует пассажиров, особенно в сильные морозы.

Как сообщили в УЕЗТУ, предприятия-перевозчики настаивают на полной исправности отопительного оборудования. Само же управление в январе провело 14 проверок автобусов, троллейбусов и трамваев. Нарушений, и правда, выявлено не было - отопительные приборы работали во всем транспорте.

- Вопросы исправности и функционирования отопительных систем находятся в зимний период на постоянном контроле у руководителей транспортных предприятий. Весь подвижной состав перед выходом на маршрут проходит технический осмотр, в том числе в обязательном порядке проверяется работа отопительного оборудования, - сообщили в УЕЗТУ.

Как отмечают специалисты, у печек в общественном транспорте есть три режима обогрева - малый, средний и максимальный. С водителями проведен инструктаж о том, чтобы использовался самый мощный режим, ведь от постоянного открывания дверей при низкой температуре салон сильно охлаждается. Кроме того, на линию водители обязаны выходить с уже прогретым салоном.