В Кузбассе мужчину убили за случайное прикосновение к 15-летней девочке Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе мужчину убили за то, что он случайно прикоснулся к 15-летней девочке. Его тело было сброшено в подполье, где пролежало несколько дней.

В августе прошлого года в Анжеро-Судженске разыгралась трагедия, которая началась вполне обыденно – со спиртного. В своем доме местный 43-летний житель распивал алкоголь в компании 47-летнего знакомого. Во время застолья гость случайно задел рукой 15-летнюю дочь хозяина дома, которая проходила мимо. Тот разозлился и предъявил мужчине претензии.

-Необходимо отметить, что у обвиняемого четверо несовершеннолетних детей, которые находились в жилище. Когда дети ушли на улицу, мужчина избил гостя руками, ногами и металлической шумовкой по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Тело хозяин дома сбросил в подполье, а вещи убитого сжег. Пропавшего хватилась жена, заявив в полицию о его безвестном исчезновении. Вскоре было установлено, в каком доме убитый провел последние часы своей жизни. Изначально хозяин жилища отрицал причастность к убийству, но незамытые следы крови на полу его выдали, поэтому пришлось показать, куда было спрятано тело.

Суд, рассмотрев все материалы дела, назначил мужчине девять лет колонии строгого режима.