Мужчина набросился с топором на пенсионера в Кузбассе Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В Кузбассе молодой мужчина набросился на пенсионера с топором. А до этого угрожал расправой.

Инцидент произошел в Анжеро-Судженске весной прошлого года, но только сейчас уголовное дело дошло до суда. В полицию обратился 72-летний пенсионер и рассказал об угрозах в свой адрес со стороны 27-летнего соседа. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Он стал фигурантом уголовного дела.

Как выяснилось позже, между мужчинами на бытовой почве произошла ссора, в результате чего молодой оппонент, находящийся, кстати, в нетрезвом виде, с топором в руках направился в сторону пенсионера. Однако пожилой мужчина успел укрыться в своем автомобиле ВАЗ-2107. Противник, высказывая угрозы, несколько раз ударил топором по машине. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил более 20 тысяч рублей.

-В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Анжеро-Судженский городской суд, - рассказали в ГУ МВД России по кемеровской области. - Санкции статей обвинения предусматривают в качестве максимального наказания два года лишения свободы.