Два горняка погибли в кузбасской шахте при обрушении породы Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Минувшей ночью в кузбасской шахте погибли при обрушении породы два человека.

Трагедия произошла в третьем часу ночи. В 2.40 на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что в горной выработке на одной из шахт в Ленинске-Кузнецком произошел выброс угля и породы с повышенным газовыделением. В этот момент в штреке находились 44 человека. Сразу же удалось вывести 41 рабочего, а три человека остались заблокированными в забое.

- В настоящее время под завалами обнаружены тела двоих горняков, горноспасатели поднимают их на поверхность, поисковые мероприятия по установлению местонахождения еще одного шахтера продолжаются, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Всех горняков, которые поднялись на поверхность, осмотрели врачи. По факту обрушения породы возбуждено уголовное дело о нарушении требований промбезопасности , повлекшее смерть двух и более лиц. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.