Три пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще три человека, у которых ранее медики диагностировали коронавирус, умерли в Кузбассе.

По данным оперштаба, число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом достигло 508 человек. О трех последних случаях стало известно утром 22 января.

- У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Он проживал в Киселевске. У мужчины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове, - сообщает оперативный штаб. - У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии - сахарного диабета, патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

Отметим, что за минувшие сутки выявили еще 114 новых случаев заболевания коронавирусом. Теперь общее число заразившихся составляет 28 448 человек. Кроме того, выздоровели 157 пациентов, а за все время уже 25 909.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 2071 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3443 человека.