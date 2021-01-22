За сутки коронавирусом в Кузбассе заболели 114 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбассе за минувшие сутки COVID-19 выявили еще у 114 человек. Всего с начала пандемии в регионе заболели уже 28 488 жителей.

По сообщению штаба, за сутки 157 человек выздоровели. Общее число пациентов, которые справились с болезнью, достигло 25 909. К сожалению, умерли еще три пациента, с начала же пандемии число случаев летального исхода достигло всего 508 человек.

- У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Он проживал в Киселевске. У мужчины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове, - сообщает оперативный штаб. - У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии - сахарного диабета, патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

Сейчас медицинскую помощь получают 2071 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3443 человека.