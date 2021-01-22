После гибели трех шахтеров в Кузбассе Следком возбудил уголовное дело Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту гибели трех горняков. ЧП произошло ночью 22 января.

- В Кемеровской области по факту выброса угля и породы с повышенным газовыделением на шахте возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Напомним, ЧП произошло ночью 22 января, в 1.30. По данным регионального Следкома, сообщение о выбросе угля и породы с повышенных газовыделением поступило в 2.40. В этот момент в штреке находились 44 человека. Сразу удалось вывести на поверхность 41 горняка, а вот трое оказались под завалом. Их тела в течение нескольких часов обнаружили и подняли на поверхность горноспасатели.

- На месте работает следственная группа, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба регионального Следкома.

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