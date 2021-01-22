Россельхозбанк проанализировал кредитное поведение россиян в 2020 году

Наряду со снижением числа выданных кредитов и кредитных карт отмечается рост среднего объема заемных средств. Это может свидетельствовать о более взвешенном и ответственном подходе населения к оформлению кредитов. К таким выводам пришли специалисты Россельхозбанка, проанализировав собственную статистику по потребительским кредитам и кредитным картам за 11 месяцев 2020 года.

Общий объем заемных средств по потребительским кредитам и по кредитным картам банка в период с января по ноябрь 2020 года составил 103,7 миллиарда рублей, что на 8 процентов больше, чем за аналогичный период годом ранее.

При этом количество оформленных кредитов сократилось на 10 процентов, и рост общего объема выдач объясняется увеличением среднего размера займа в течение года на 31 процент - до 478,3 тысячи рублей.

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