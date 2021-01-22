Появилось видео с места гибели горняков при обрушении в шахте в Кузбассе. ФОТО: кадр видео Следственного комитета.

Следственный комитет опубликовал видео с шахты имени Тихова, где минувшей ночью произошло обрушение.

На кадрах видео запечатлена территория шахты имени Тихова, что в Ленинске-Кузнецком. Сейчас здесь работает комиссия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Проводит проверку и областная прокуратура.

Напомним, ЧП произошло около 1.30 в подготовительном забое на глубине 265 метров. Здесь случился внезапный выброс угля и газа. В этот момент под землей находились 44 человека. 41 горняка тут же вывели на поверхность, а о судьбе троих оставшихся под завалами ничего не было известно. На настоящий момент спасатели обнаружили тела всех трех погибших и подняли их на поверхность.

Как сообщил замгубернатора Кузбасса Андрей Панов, семьи погибших горняков получат всю необходимую помощь и поддержку от угледобывающей компании и правительства Кузбасса.