Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Страдающему от страхов подростку из Кузбасса помогла прокуратура

Страхи появились после нападения преступника
Екатерина РОМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Страдающему от страхов подростку из Кузбасса помогла прокуратура

Страдающему от страхов подростку из Кузбасса помогла прокуратура

Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Подросток из Кемерова стал жертвой уличного грабежа. Из-за страхов, которые развились после этого, мама мальчика обратилась в прокуратуру.

В мае 2020 года 15-летний подросток шел по улице. Внезапно к нему подошел незнакомец, схватил за шею и ударил головой в лицо. После этого он забрал у подростка телефон.

У несовершеннолетнего были кровоподтеки лица и шеи, физическая боль, а позже появились страхи. Он так испугался за свою жизнь, что замкнулся в себе. Подросток долгое время боялся выходить на улицу, так как мог встретить там напавшего. Также он боится оставаться один дома и спит только с включенным светом. Мама ребенка, видя страдания сына, обратилась в прокуратуру.

- Прокурор Кировского района города Кемерово в интересах несовершеннолетнего в суде потребовал взыскать компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Кировский районный суд города Кемерово удовлетворил исковые требования прокурора и взыскал с нападавшего 20 тысяч рублей.

Криминал