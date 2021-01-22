Страдающему от страхов подростку из Кузбасса помогла прокуратура Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Подросток из Кемерова стал жертвой уличного грабежа. Из-за страхов, которые развились после этого, мама мальчика обратилась в прокуратуру.

В мае 2020 года 15-летний подросток шел по улице. Внезапно к нему подошел незнакомец, схватил за шею и ударил головой в лицо. После этого он забрал у подростка телефон.

У несовершеннолетнего были кровоподтеки лица и шеи, физическая боль, а позже появились страхи. Он так испугался за свою жизнь, что замкнулся в себе. Подросток долгое время боялся выходить на улицу, так как мог встретить там напавшего. Также он боится оставаться один дома и спит только с включенным светом. Мама ребенка, видя страдания сына, обратилась в прокуратуру.

- Прокурор Кировского района города Кемерово в интересах несовершеннолетнего в суде потребовал взыскать компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Кировский районный суд города Кемерово удовлетворил исковые требования прокурора и взыскал с нападавшего 20 тысяч рублей.