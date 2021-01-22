Крепкие морозы и потепление до -9 идут в Кузбасс на выходных Фото: Екатерина РОМАНОВА

В субботу, 23 января, в Кузбассе будет по-прежнему холодно. Причем и днем, и ночью температура воздуха будет примерно одинаковой.

Так, в ночь на 23 января в регионе ожидается от -17 до -22 градусов. При этом в Кемерове столбики термометров будут держаться в пределах отметок -19… -21, а в горах - около -10… -15. В некоторых районах ожидаются крепкие морозы до -28 градусов.

Днем температура воздуха существенно не изменится. В Кемерове воздух «прогреется» лишь до -19… -21 градуса, по области - до -15… -20. Местами возможно до -9… -14.

В этот день ожидается юго-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду, переменная облачность, снег.

А вот уже к воскресенью аномальные морозы вернутся в Кузбасс. Столбики термометров опустятся до -35 градусов и ниже - об этом предупреждает региональный гидрометцентр.