В Кемерове изменятся два популярных маршрута Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже с 1 февраля в Кемерове изменятся схемы движения двух популярных маршрутов.

В пресс-службе администрации Кемеровской области сообщили об изменении схемы движения двух автобусных маршрутов - № 87 и маршрутного такси № 35т. Изменения вступят в действие с 1 февраля 2021 года. Решение же внести коррективы в действующие схемы движения было принято после многочисленных обращений горожан. Голосование за внесение этих изменений проходило на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн».

С 1 февраля автобус № 87, следующий от диспетчерского пункта на проспекте Комсомольском до остановочного пункта «Улица 1-я Линия», будет проезжать через микрорайон ФПК. В прямом направлении автобус будет следовать по проспекту Комсомольскому, через проспект Химиков на проспект Ленинградский, далее по проспекту Ленина на улицу Тухачевского, через проспект Молодежный на улицу Двужильного, по улице Космической на улицу Радищева.

В обратном направлении аналогичным маршрутом.

Маршрутное такси № 35т, следующее от диспетчерского пункта «Шалготарьян» до остановки «Детский сад» на улице Космической, продлит маршрут движения на улицу Дружбы. В прямом направлении № 35т будет следовать по проспекту Октябрьскому, через Пионерский бульвар на проспект Ленина, по улице Соборной на улицу Сибиряков-Гвардейцев, через проспект Кузнецкий на улицу Автозаводскую, через улицу Космическую по улице Радищева на улицу Веры Волошиной.

В обратном направлении маршрутное такси будет следовать по улице Волошиной на улицу Дружбы, через улицу Космическую на улицу Автозаводскую, через проспект Кузнецкий на улицу Сибиряков-Гвардейцев, по улице Соборной, проспект Ленина, через Пионерский бульвар на проспект Октябрьский.