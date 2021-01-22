Россельхозбанк: в краткосрочной перспективе основной объем сделок M&A в агропромышленном секторе придётся на сегмент растениеводства

Российские инвесторы по-прежнему сохраняют интерес к консолидации для улучшения операционной эффективности. Одним из самых перспективных для сделок M&A Россельхозбанк называет отрасль растениеводства, где спрос на активы пока превышает предложение. В то же время потенциально привлекательными для сделок M&A в перспективе нескольких лет может стать свиноводство и производство продуктов мясной переработки, а также тепличное овощеводство и молочное животноводство.

Основные тренды

В отличие от других отраслей экономики, агросектор оказался менее подвержен последствиям распространения коронавируса.

«Значительный объем сделок был связан с приобретением активов с высокой долговой нагрузкой, что является характерным явлением для рынка M&A в период экономической неопределенности.», − рассказал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Основными участниками на рынке M&A остаются российские стратегические инвесторы. В частности, в 2020 году о приобретении новых активов объявляли такие крупнейшие игроки в сегменте птицеводства, как ГАП «Ресурс» и Группа «Черкизово». Интерес со стороны иностранных инвесторов к российским активам также сохраняется.

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