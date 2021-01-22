За смерть отца кемеровчанка отсудила полмиллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кемеровчанка была вынуждена обратиться в суд после того, как в трех городских больницах так и не смогли оказать необходимую помощь ее отцу. Суд встал на защиту женщины и присудил выплату компенсации морального вреда.

Отец кемеровчанки попал в Кемеровскую городскую больницу №11 – там ему диагностировали внебольничную пневмонию. Медики провели обследования, но недооценили его состояние и выписали горожанина из стационара. Вскоре мужчина попал в Кузбасскую клиническую больницу скорой помощи имени Подгорбунского. Здесь лечащий врач тоже недооценили лабораторные и клинические проявления заболевания. В конце концов, мужчину выписали.

В течение четырех суток мужчине не оказывали необходимую медицинскую помощь. Позже судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что из-за недостатков диагностики и лечения заболевание прогрессировало, и мужчина умер. Кемеровчанка, потерявшая самого близкого человека, обратилась в суд, чтобы защитить свои права.

- В результате смерти ей причинен существенный моральный вред, выразившийся в переживаемых ей тяжелых нравственных страданиях. Осознание того, что отца можно было спасти оказанием своевременной и квалифицированной помощи, причиняет ей дополнительные нравственные страдания, - так говорится в решении, которое вынес суд.

К слову, суд удовлетворил требования горожанки. Теперь все три больницы, где проводилась диагностика и лечение кемеровчанина, должны будут выплатить полмиллиона рублей в качестве компенсации. Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи выплатит 300 тысяч рублей, а Кемеровская городская клиническая больница № 4 и Кемеровская городская клиническая больница – по 150 тысяч рублей. Также медучреждения обязали проведение судебной экспертизы и госпошлину.