Два автобусных маршрута изменятся в Новокузнецке Фото: Екатерина РОМАНОВА

Еще два автобусных маршрута изменятся в Новокузнецке. В этот раз изменения коснутся автобусов №345 и №27К.

С 25 января автобус №345 будет ходить чаще. К уже имеющимся добавят шесть единиц большой вместимости. Это позволит сократить интервал движения в часты пик с 10 до 7 минут.

Кроме того, изменится схема движения маршрута №27К (Шолохова – Челюскина). На сегодняшний день это – единственная оставшаяся в городе маршрутка. Теперь она будет проходить через улицу Мичурина и Лазо, а также заезжать на «8-ю проходную». Эти изменения в схеме движения вступят в силу также с 25 января.

Дополнительную информацию о работе общественного транспорта можно получить по телефонам горячей линии МКУ ЦДС: 740-195 и 8-800-600-4770