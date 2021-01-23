После оттепели на Кузбасс обрушатся лютые морозы в -43 градуса

На смену оттепели в Кузбасс идут лютые морозы в -43 градуса Фото: Екатерина РОМАНОВА

Кузбассовцам рано расслабляться: недолгое тепло, заглянувшее в регион на этой неделе, вот-вот сменится лютыми морозами.

В пятницу на территории Кузбасса температура воздуха держалась в пределах -10…-15 градусов, местами столбики термометра поднимались даже до -2, но уже в субботу картина изменится. Так, в течение дня воздух прогреется до -16…-21 градуса, а по югу ожидается -9…-14. Постепенно температура станет снижаться, и ночью столбики термометров местами опустятся до -38 градусов. На юге же тепло еще сохраняется: -19….-24. Лютые морозы постепенно возвращаются в Кузбасс.

Уже в воскресенье минимальная дневная температура составит -32 градуса, и лишь на юге возможно около -15…-20 градусов. а в ночь на понедельник северный ветер принесет лютые морозы в -43 градуса. Впрочем, днем будет ненамного теплее: -23…-33, а местами и -38.