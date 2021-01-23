Хоккеист из Кузбасса потерял сознание во время драки на матче. ФОТО: кадр видео youtube МХЛ

Неприятный инцидент случился с нападающим команды «Кузнецкие медведи». Во время матча с «Омскими ястребами» он подрался с защитником соперников, и в завязавшейся драке потерял сознание.

Дракой на льду закончился матч между «Кузнецкими медведями» и «Омскими ястребами». За шесть минут до конца третьего периода, когда счет был 4:1, нападающий кузбасской команды Демид Паничкин устроил потасовку с защитником «Омских ястребов» Тимофеем Давыдовым. Соперник оказался сильнее, и в какой-то момент кузбассовец упал и ударился головой об лед. Но Тимофей Давыдов на этом не остановился: он схватил соперника и еще раз с силой ударил об лед. После этого Демид Паничкин потерял сознание. Со льда его на носилках уносили медики.

- Сейчас ему перебинтовали голову, он пришёл в себя, его повезли на обследование в больницу. Ждём дальнейшей информации. Что касается эпизода и действий игрока соперника, то сложно даже слова подобрать. Мягко говоря, неспортивное поведение, такого в хоккее не должно быть, - цитирует слова Константина Турукина исполняющий обязанности главного тренера «Кузнецких медведей» сообщает "РИА новости".

Тимофей Давыдов дисквалифицирован на четыре матча. Кроме того, ему будет назначен денежный штраф.