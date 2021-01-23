КАМАЗ повредил трубопровод и оставил без тепла и газа кемеровчан. ФОТО: СГК

На несколько часов остались без тела жители 11 домов и исправительная колония №29 в Кемерове. Это случилось после того, как водитель КАМАЗа врезался в трубопровод.

ДТП произошло днем 22 января. Водитель грузовика проезжал под воздушной тепломагистралью и поднятым кузовом сдвинул ее с опор. В результате трубопровод, диаметр каждой из труб которого составляет 219 сантиметров, оказался поврежден.

Для его ремонта потребовалось отключение и участка тепломагистрали, и расположенного над ним газопровода. На время без тепла остались 11 малоэтажных жилых домов и Исправительная колония №29. Пресс-служба СГК сообщает, что на ремонт трубопровода потребовалось около трех часов. Затем подачу тепла и газа возобновили.

Отметим также, что виновник ДТП не пострадал.