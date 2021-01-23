Коронавирус диагностировали у 115 кузбассовцев за сутки Фото: Павел МАРТИНЧИК

В больницах Кемеровской области за минувшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 115 человек. В общей сложности с начала пандемии в регионе заболели уже 28 603 жителя.

По информации оперативного штаба от 23 января, за сутки отрицательные анализы на COVID-19 получил 191 пациент. Всех их лечили от инфекции. Всего 25 576 кузбассовцев успешно прошли курс лечения. Однако есть и те, чей иммунитет и состояние здоровья оказались не в состоянии справиться с коронавирусом. В итоге 500 пациентов умерло от заболевания.

В настоящее время медицинскую помощь получают 1 994 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3 620 человек.

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