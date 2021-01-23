Еще один человек с коронавирусом умер в Кузбассе Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 23 января стало известно, что умер еще один человек с диагностированным ранее коронавирусом. Такую информацию дал оперативный штаб региона.

Всего на территории Кузбасса умерло 509 человек с коронавирусом. Также за минувшие сутки 115 пациентов заболели, и общее число заразившихся с начала пандемии достигло 28 603 человек. А вот отрицательные анализы на COVID-19 пришли 191 пациенту. Они ранее лечились от инфекции. За все время выздоровели уже 26 100 кузбассовцев.

Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 1 994 пациента с диагнозом COVID-19. Кроме того, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3 620 человек.

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