Появилась информация о пациенте с коронавирусом, скончавшимся в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утром 23 января стало известно, что еще на одного человека пополнилась печальная статистика пациентов, у которых выявили коронавирус. В этот раз его жертвой стала женщина.

- У женщины 1969 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, - рассказали в оперштабе.

О патологиях сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и сахарном диабете не сообщили. Пациентка жила в Междуреченске.

Таким образом, общее число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом достигло 509 человек. Напомним, за минувшие сутки заболели еще 115 жителей региона. Теперь общее число заразившихся с весны прошлого года составляет 28 603 человека. 191 пациент выздоровели, и теперь число тех, кто поборол болезнь, составило 26 100 человек. Они уже вернулись к своим родным и близким. Однако некоторым из них предстоит реабилитация после перенесенной болезни.

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