Какие города лидируют по числу заболевших коронавирусом за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал актуальную информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией 23 января. Появились сведения о том, в каких территориях обнаружены новые случаи заболевания, и какие города лидируют по количеству прибавившихся пациентов. Больше всего заболевших в Новокузнецке и Кемерове.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово - 31, Новокузнецк - 29, Междуреченск - 11, Белово - девять, по шесть - Киселевск и Ленинск-Кузнецкий, по пять - Калтан и Осинники, по три - Юрга и Беловский муниципальный район, Промышленновский муниципальный округ - два, по одному - Анжеро-Судженск, город Березовский, Краснобродский, Мыски и Прокопьевск.

Общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 28 603. За последние сутки выздоровели 191 пациент, а за все время - 26 100. Скончались 509 человек, в том числе один - за прошедшие сутки.

Сейчас в больницах Кемеровской области помощь получают 1 994 пациента с этим диагнозом. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3 620 человек.

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