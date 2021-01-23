Из-за травмы нападающего кузбасские хоккеисты отказались выходить на матч

Фото: сайт ХК «Металлург»

Кузбасские хоккеисты из команды «Кузнецкие Медведи» отказались выходить на матч из-за травмы нападающего. На сайте клуба опубликовали официальное заявление о том, что не состоится второй матч с «Омскими Ястребами».

Дело в том, что 22 января за шесть минут до конца игры произошла драка между капитаном омичей Тимофеем Давыдовым и нападающим новокузнечан Демидом Паничкиным. В Сети опубликовали ролик, на котором видно, что капитан опрокинул Паничкина и ударил его об лед. В результате нападающий потерял сознание, а позже медики диагностировали у него черепно-мозговую травму.

- Мы сожалеем, что Академия хоккея Омска воспитывает в том числе таких «хоккеистов», действия которых идут вразрез с приоритетами развития молодежного хоккея в России. И по моральным соображениям вынуждены отказаться от участия в матче с «Омскими Ястребами» 23 января - хоккеисты нашей команды находятся в психологическом шоке после увиденного на льду, - сказано в официальном сообщении на сайте новокузнецкого клуба.

Также новокузнечане добавили, что не могут подвергать опасности жизни своих игроков. Тем более, что в команде выступают спортсмены, только что дебютировавшие в молодежную хоккейную лигу.

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