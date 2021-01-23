Омского хоккеиста дисквалифицировали на четыре матча за драку с новокузнечанином

Фото: сайт ХК «Металлург»

Во время матча между «Кузнецкими Медведями» и «Омскими Ястребами» произошла потасовка на льду. В результате защитника последней команды Тимофея Давыдова дисквалифицировали на четыре игры молодежной хоккейной лиги.

В пятницу, 22 января, Давыдов повалил нападающего «Кузнецких Медведей» Демида Паничкина, а затем ударил его головой об лед. Игрока доставили медикам без сознания. Оказалось, что у него черепно-мозговая травма. Теперь ему предстоит восстановление.

- На основании предоставленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на хоккеиста команды «Омские Ястребы» Т.Давыдова по пункту 3.5. статьи 28 Дисциплинарного регламента МХЛ, подвергнуть его денежному штрафу и дополнительной дисквалификации на четыре матча, - сказано в сообщении на официальном сайте омского клуба.

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