В Кузбассе похолодает до -36 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какая погода будет в воскресенье, 24 января. На территории Кемеровской области ожидают похолодание до -36 градусов.

Ночью столбики термометров опустятся до -25... -30 градусов. Самые низкие температуры будут при прояснениях на севере области, а именно -36 градусов. Днем обещают -25... -30 градусов, но местами теплее: -15... -20 градусов. В воскресенье ветер подует с юго-запада, его максимальные порывы составят 13 метров в секунду. В этот день небо затянет облаками, может пойти снег, а местами будет изморозь. Синоптики предупреждают о гололедице, поэтому будьте внимательнее на дорогах.

В Кемерове 24 января днем столбики термометров опустятся до -25... - 27 градусов, ночью минимальная температура - 28 градусов. Порывы юго-западного ветра достигнут трех-восьми метров в секунду. Днем преимущественно без осадков, но дороги покроются гололедицей.