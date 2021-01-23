В Кузбассе зафиксировали землетрясение

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На территории Кемеровской области сейсмостанции зафиксировали землетрясение. По данным Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН подземные толчки были магнитудой 2,5.

По местному времени сейсмособытие произошло в 10:13. В филиале сообщили координаты землетрясения: 54.63 широты и 86.47 долготы. Это территория Беловского района.

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, сейсмичность в Кемеровской области в основном имеет техногенный характер и связана с интенсивными горными работами.