МЧС Кузбасса напоминает о правилах безопасности при аномальных холодах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра предупреждают, что с 24 по 29 января температуры опустятся до -35 градусов и ниже. В МЧС Кузбасса напомнили о правилах безопасности при аномальных холодах.

Необходимо тщательно следить за состоянием оборудования, если в вашем доме система печного, водяного или газового отопления. Не нужно оставлять без присмотра включенные электроприборы и растопленные печи, не перегружайте электропроводку.

-Помните, что эксплуатация неисправных электронагревательных приборов или обогревателей кустарного производства может привести к пожару, - сказано в памятке на сайте ведомства.

В эти дни следует отказаться от дальних поездок на личном транспорте. Если все-таки вам придется ехать, то возьмите теплые вещи, набор инструментов, а также заряженный мобильный телефон.

- Помните, что в сильные морозы облака пара и выхлопных газов автомобилей значительно снижают видимость на дороге. Водителям при передвижении на автотранспорте рекомендуется избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. Использование открытого огня при отогреве автомобиля может привести к пожару, - добавили специалисты.

При возникновении происшествий или чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте по телефону «101».