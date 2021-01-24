Еще один пациент с коронавирусом умер в Кузбассе: что он нем известно Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал сводку по ситуации с коронавирусом на утро 24 января. Как стало известно, скончался еще один пациент с ранее диагностированным заболеванием.

-У мужчины 1968 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке, - сообщили подробности в штабе. Таким образом, число умерших с начала пандемии достигло 510 человек.

Также за минувшие сутки заболело еще 113, общее число зараженных с вечны прошлого года – 28 716. 164 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 26264 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1942 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3878 человек.