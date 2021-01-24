У 113 жителей Кузбасса выявили коронавирус за прошедшие сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе еще у 113 человек на утро 24 января выявлен коронавирус. Об этом сообщается в сводке оперативного штаба региона.

Всего с середины марта общее число заболевших в регионе достигло 28 716 человек. Также за сутки 164 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 26264 человека вылечились от коронавируса.

К сожалению, выросла печальная статистика – скончался еще один пациент. У мужчины 1968 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке, - сообщили подробности в штабе. Таким образом, число умерших с начала пандемии достигло 510 человек.

- Всего в регионе медицинскую помощь получают 1942 пациента с диагнозом COVID-19, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3878 человек.