В Кузбассе хулиганы вернули владелице украденный мобильник. Фото: ЧП Ленинск-Кузнецкий 112/ vk.com

В Ленинск-Кузнецке двое подростков украли у местной жительницы мобильный телефон. После публикации ряда сообщений жертвой в местном паблике, хулиганы решили вернуть краденное владелице.

В прошедшую пятницу двое подростков в одном из ресторанов в центре города украли у женщины мобильный телефон. Владелица сообщила об этом в посте в местном сообществе в соцсети. В публикации жертва пригрозила преступникам проблемами с законом, если они не вернут краденное самостоятельно.

На следующий день жертва завила на подростков в полицию и заодно опубликовала их фотографии. Увидев, что они стали «знаменитыми», один из воришек решил написать жертве. В сообщении он принес извинения женщине и сказал, что мобильник находится у полиции. Скриншот опубликовал тот же местный паблик.

Подросткам грозит ответственность. В комментариях некоторые пользователи призвали жертву простить ребят и дать им шанс, так как они сдались сами. Другие решили, что преступники заслуживают наказания.