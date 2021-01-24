Названы территории Кузбасса с новыми заболевшими и умершими от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Названы города и районы Кузбасса, где на утро 24 января выявлены новые заболевшие коронавирусом и умершие. Данные опубликовал оперативный штаб региона.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 113 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 23, Кемерово – 19, Междуреченск – 11, Ленинск-Кузнецкий – семь, Мыски – шесть, Калтан, Киселевск и Осинники – по пять, Прокопьевск и Юрга – по четыре, Анжеро-Судженск и Белово – по три, Березовский, Полысаево, Тайга, Новокузнецкий район, Кемеровский, Ленинск-Кузнецкий и Тяжинский муниципальные округа – по два, Гурьевский и Промышленновский муниципальные округа, Мариинский и Таштагольский районы – по одному, - сообщили в штабе.

Всего с середины марта общее число заболевших в регионе достигло 28 716 человек. Также за сутки 164 пациента выздоровели, а за все время - 26264 человека. Скончалось 510 пациентов, в том числе, один – за прошедшие сутки.

- Всего в регионе медицинскую помощь получают 1942 пациента с диагнозом COVID-19, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3878 человек.