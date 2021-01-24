Приют в Новокузнецке подвергли очередной проверке. Фото: СНД Новокузнецка/ Instagram

Накануне депутаты Новокузнецкого городского Совета приехали с проверкой в приют для животных «Причал». Ранее, после ряда сообщений в соцсетях, приют уже проверяла специальная комиссия.

Приют для животных «Причал» снова оказался на виду новокузнецких властей. С очередной проверкой туда отправились депутаты Новокузнецкого городского Совета после того, как, недовольные результатами первой проверки пользователи социальных сетей завалили сообщениями мэра южной столицы Кузбасса. Напомним, что на этой неделе Сергей Кузнецов поручил специальной комиссии проверить условия содержания собак после ряда сообщений в кузбасских пабликах.

«Ветеринария выехала на место, она не увидела там особых нарушений. У людей более гневное настроение, что там ничего, чего они ожидали, не подтвердилось.», - сообщил Сергей Кузнецов в эфире программы «Вечер с мэром».

В результате депутатской проверки серьезных нарушений выявлено не было. Сообщает инстаграм СНД Новокузнецка. Проверяющие отметили, что есть проблемы с площадью вольеров, в которых содержатся животные, а также с условиями приготовления им пищи.

Так как приют представляет собой частное подворье, то требования и нормативы к содержанию животных в приютах и питомниках применить к нему нельзя. Приютить собак в данном случае – частная инициатива физического лица. Тем не менее, депутатский корпус взял под контроль ситуацию с приютом «Причал».

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